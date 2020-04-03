TR72 Bölgesinin zam şampiyonu sivri biber Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart döneminde fiyatı en fazla artan ve azalan maddeler ve değişim oranlarını açıkladı. Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisini alan TR72 Bölgesinde 2020 mart ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 46,05 oranında artan sivri biber oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisini alan TR72 Bölgesinde 2020 mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,49 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,82 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,52 artış ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,87 artış gerçekleşti.

Ulaştırmaya harcanan miktar azaldı

TR72 Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 mart ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 1,59 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken bunu yüzde 1,39 ile sağlık, yüzde 1,22 ile eğitim ve yüzde 1,2 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,41 ile ulaştırma oldu.

Ispanak ve domatesin fiyatı düştü

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 46,05 ile sivri biber, yüzde 30,5 ile limon ve yüzde 21,62 ile patates olurken en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 24,71 ile ıspanak ve yüzde 15,85 ile domates olarak kayıtlara geçti.

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