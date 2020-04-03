Koronavirüse karşı böbrek hastaları dikkat Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Candan, böbrek hastalarının Korona virüs infeksiyonundan nasıl korunması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Candan, böbrek hastalarının Korona virüs infeksiyonundan nasıl korunması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kronik böbrek hastalığı olanlarda bu infeksiyonun genel etkileriyle ilgili henüz yeterli çalışma bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Candan “Kronik böbrek hastalarının, diyaliz hastalarının, böbrek nakli hastalarının ve diğer farklı sorunlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda endişe oluşturmadan ama gerekli tüm önlemlerin alınarak korunmasını sağlamalıyız” dedi.

“Eller yüzle temastan kaçınmalı”

Candan, infeksiyonun damlacık yoluyla bulaştığını söyleyerek, “Hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklarla diğer kişilerin solunum yoluyla almaları veya bu damlacıklardan yayılan virüslerin olduğu yüzeylere elleri ile temastan sonra ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşır. Bu nedenle mümkün olduğunca ellerimizi yüzümüz ve gözlerimize sürmemeye dikkat etmeliyiz.” diye konuştu.

“Toplu taşıma araçlarını kullanmamaya önem gösterilmeli”

Böbrek hastalarının bu dönem içinde mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen göstermeleri gerektiğini söyleyen Candan, “Eğer zorunlu olarak toplu taşıma araçlarına binilecekse mutlaka gerekli önlemler alınmalı. Maske kullanılmalı ve el dezenfektanıyla eller temizlenmeli. Bununla birlikte kalabalık toplantılara katılmamalı ve böyle ortamlarda bulunulmamalı. Bu kişiler yurtdışına yolculuğa çıkmamalı ve son iki hafta içinde yurtdışından gelen kişilerle de temastan kaçınmalı. Organ nakli olmuş ve nefrit nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastaların pandemik durum süresince acil tıbbi gereklilik dışında hastanelere ve sağlık kuruluşlarına gitmemelidir. Hastalar, ilaç dozları ve gelişen klinik durumlarıyla ilgili merkezleri ile telefon veya e posta ile iletişimini sürdürmeli. Ancak COVID19 bulaşma riski olabilecek hastane ortamlarına ünitelerin taleplerine uyarak başvurmalıdır.” açıklamasında bulundu.

“Hastalık belirtisi varsa ilgili merkez önceden bilgilendirilmeli”

Candan, hastalık belirtisi varsa ilgili merkezin önceden bilgilendirilmesi gerektiğine değinerek, “ Ateş, öksürük gibi hastalık belirtisi olan organ nakli olmuş ya da diyaliz hastalarının ilgili merkezlerine ya da diyaliz ünitelerine gitmeden önce mutlaka telefonla bilgi vermeleri gerekiyor. Bu konuda tedavi gördükleri ünitelerinin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri ve mutlaka maske takmaları gerekiyor. Ellerin sürekli su ve sabunla yıkanması gibi hijyen kurallarının yanı sıra bu hastaların insanlarla temas halindeyken mutlaka maske kullanmalıdır. Bu infeksiyonun ilk başladığı ve en yaygın görüldüğü Çin’de ,Tayvan’da Nefroloji Dernekleri son zamanlarda COVID19 salgını sırasında diyaliz üniteleri için hazırladığı rehberde diyaliz ünitesinde hastaların maske takmasını önermektedir. Bu nedenle diyalize gelmeden önce hastalar maske takmalı. Kullanılan maskeler her zaman ağzı kapaklı çöplere atılmalıdır. Maske takma ve çıkartma sonrası eller 30 saniye süreyle sabun ile yıkanmalıdır.” İfadelerini kullandı.

Yapılacak önlemler neler ?

Candan, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri şu şekilde belirtti, “ Doktorunuz öneriyor ise her yıl grip aşısı olun; Evinizi günde 2 kez havalandırın. Ellerinizi sık sık sabun ve su ile 30 saniye yıkayın ya da alkol bazlı bir el temizleyicisi kullanın. Elleriniz ile yüzünüze temastan kaçının. Öksürük, hapşırık gibi solunum belirtileri olan kimselerden en az 2 metre uzak durun. Gün içinde boğazınızı kurutmamaya özen gösterin. Ilık şekersiz içecekler için, hastalık bulgularınız var ise (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ya da vücut ağrısı) veya grip benzeri belirtileriniz varsa mümkün ise evden çıkmayın. Öksürük ve hapşırıklarınızı bir mendil ile kapatın. Kullanılmış mendilleri ve maskeleri kapaklı çöp kutularına atın ve temas ettiğiniz yüzeyleri (telefon, bilgisayar, tabletler vb.) ve eşyaları temizleyin ve dezenfekte edin” şeklinde konuştu.

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