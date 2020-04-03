Sivas’ta Nisan ayında kar sürprizi Sivas’ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı.

Sivas’a uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında yağan kar yağışı vatandaşları bir hayli şaşırttı. Çiçek açan bazı meyve ağaçları kar altında kaldı. Öte yandan ilçeye bağlı Yazyurdu, Mazıkıran ve Osmandede mevkilerinde de etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

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