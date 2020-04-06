Sivas'ta 2 köy, 3 mahalle ve 4 mezrada daha karantina

<br>SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 2 köy ve 3 mahalle ile 4 mezra daha karantinaya alındı.<br>Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından daha önce Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli, Kurşunlu ile Yağcılar, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş, Yıldızeli Üyük köyü, Doğanşar ilçesine bağlı Darlık köyü ile Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü karantinaya alınmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün aldığı karar ile karantina köylerine Koyulhisar ilçesine ait Bahçe ve Sütlüce köyleri de dahil edildi. Böylece karantinadaki köy sayısı, 12'ye çıktı. Ayrıca Koyulhisar Güzelyurt köyü Merkez Mahallesi, Suşehri ilçesi Çitlice köyü Aşağı Mahallesi ile Zara ilçesi Korkut Merkez Mahallesi de karantinaya alındı. Zara ilçesine bağlı Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezraları da karantina kapsamına dahil edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-04-06 16:31:12<br>

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