Karantinadaki köyden çıkan 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS Koyulhisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan Boyalı köyünde tarla yollarını kullanarak, ilçe merkezine giden 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza kesildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında bulunan ve jandarma ekiplerinin giriş ve çıkışını kapattığı Boyalı köyünde, tarla yollarını kullanan 2 kişinin köyden ayrılarak, ilçe merkezine gittiği tespit edildi. İlçe merkezinde yakalanan bu kişilere, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmaması ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaları nedeniyle 6 bin 300 lira para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-06 17:59:46<br>
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