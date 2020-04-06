Tarla yolundan ilçe merkezine gittiler, cezayı yediler Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karantina altına alınan Boyalı Köyünden tarla yolunu kullanarak ilçe merkezine giden 2 şahsa toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karantina altına alınan Boyalı Köyünden tarla yolunu kullanarak ilçe merkezine giden 2 şahsa toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Söz konusu kişilere 3 bin 150’şer lira idari para cezasının uygulandığını belirten açıklamayı Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Bugün Boyalı köyümüzden tarla yollarını kullanarak ilçe merkezine geldiği tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmaması ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde cezai işlemlerin uygulanmasına devam edilecektir” açıklamalarında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.