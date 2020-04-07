Hamilelikte folik asitin kullanımına dikkat Kadın Hastalıları doktorlarından Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelik planlayan anne adaylarının mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ettiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamilelikte folik asitin kullanımına dikkat Kadın Hastalıları doktorlarından Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelik planlayan anne adaylarının mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ettiğini söyledi

İHA

Kadın Hastalıları doktorlarından Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelik planlayan anne adaylarının mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Hamilelikte folik asitin kullanımına dikkat Kadın Hastalıları doktorlarından Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelik planlayan anne adaylarının mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ettiğini söyledi

Kadın Hastalıları doktorlarından Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelik planlayan anne adaylarının mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ettiğini söyledi.
Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıları doktorlarından Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelikte folik asit kullanımı mutlaka tavsiye ettiğini dile getirerek, “Folik asit B vitamini türevidir. B9 vitaminidir, folat diye bilinir. Buradan anne adaylarına sesleniyorum, mutlaka gebelik planlıyorlarsa gebelik oluşmadan önce 46 hafta arası öncesinde mutlaka folik asit kullanmalarını öneriyorum. Çünkü folik asit kullanımının da ilk 4 haftada bebeğimizin beyin ve omurilik gelişimi tamamlandığı için bu süreçte yeterli düzeydeki folik asit kullanımı beyin ve omurilik gelişimindeki birtakım kusurları anomalileri engellemektedir. O yüzden gebelik planlayan anne adayları da mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gebelik oluştuğu takdirde de yine ilk 12 hafta içinde folik asit kullanımına devam ediyoruz" dedi.

Folik asit kullanılmaması, doğacak bebeğe zarar veriyor
Salihoğlu, folik asit kullanılmaması takdirde doğacak bebekte bir çok sorunlar olacağını dile getirerek, “Folik asit kullanımı aslında Türkiye'de çok yaygındır. Bizim yemek kültürümüzde toplumsal alışkanlığımızda da gıdalarımızda da çok fazla bulunmaktadır. En fazla mercimek de kuru fasulyede tahıllarda avokado da brokolide yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunmaktadır. O yüzden anne adaylarımıza mutlaka bu tarz sebzeleri gıdaları bol tüketmelerini öneriyoruz. Folik asit kullanılmadığı takdirde Nöral tüp defekti dediğimiz spina bifida, bebeğin omurgasında açıklıklar ve beyin omurgasında kese ile doğan bebekler ya da anelsefali dediğimiz beyin gelişimi olmayan bebekler dünyaya gelmektedir. Yakın bir zamanda yapılan bir araştırmada yurt dışında Norveç'te yapılan araştırmada folik asit kullanıldığı takdirde bu tarz doğumların yüzde 7080 oranında azaldığı bildirilmiştir. Folik asiti o yüzden mutlaka biz gebelik planlayan anne adaylarına öneriyoruz ve gebelik oluştuğu takdirde de ilk 3 ay döneminde mutlaka kullanmalarını istiyoruz.Salihoğlu, kadınların gebelik planladığı dönemde mutlaka folik asit kullanılmaya başlanması gerektiğini söyleyerek, “Tabii ki bize hastalar genelde adet rotarı ile geliyor ve gebeliklerin çoğu da plansız olduğu için gebe bir şekilde geliyorlar. Biz gebelik teşhisini koyar koymaz mutlaka folik asiti kullanıyoruz ama buradaki en önemli kriter gebelik planladığımız dönemde folik asiti kullanmalıyız ki beyin ve omurilik gelişimi ilk 4 haftada olduğu için zaten anne adayı gebe olduğunu bildiği anda 5’inci haftaya girmiş oluyor. O yüzden gelişim tamamlandığı için kullanılan folik asitin çok Nöral tüp defekti önleyici etkisi kalmıyor. O yüzden buradan anne adaylarına sesleniyorum gebelik planlıyorsak mutlaka folik asit replasmanı öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenelim”
Salihoğlu, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenilmesi gerektiğine değinerek, “Dünya Sağlık Örgütü de mutlaka anne adaylarına 2 vitamini mutlaka replasman olarak öneriyor. Biri bunlardan folik asit diğeri de demir. Aslında günlük gıda alımımızda folik asiti alıyoruz ancak gebelik oluştuğu takdirde ihtiyaç arttığı için bu yüzden folik asit replasmanı öneriyoruz. Bazen hastalar bize şunu soruyor, ‘Hocam folik asiti fazla alırsak bir sıkıntı olur mu?' Şu anda bilimsel tam olarak göstermiş kesin bir sonuç yok ama folik asit fazlalığı herhangi bir zararı gösterilmemiş kanıtlanmamış ama eksikliğinde çok ciddi problemler ortaya çıkıyor ve yapılan çalışmalardan hatta folik asit replasmanını almayan annelerin bebeklerine göre otizm riskini de azalttığı gösterilmiştir. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü bizim kendi sağlık bakanlığımız da mutlaka anne adaylarının gebelik planladığı dönemde ilk 46 hafta civarı folik asit almaları ve gebelik oluştuktan sonra da ilk 3 ay mutlaka folik asit replasmanı öneriyoruz. Lütfen yeterli ve dengeli bir şekilde beslenelim ihmal etmeyelim sağlıklı bebekler dünyaya getirmek adına” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivassporlu Emre Kılınç mekik çekerek meydan okudu!
YEREL HABERLER Sivassporlu Emre Kılınç mekik çekerek meydan okudu!
Ücretsiz maske dağıtıldı Sivas Belediyesi zorunlu kalabalıkların oluştuğu toplanma alanlarında ücretsiz maske dağıttı
YEREL HABERLER Ücretsiz maske dağıtıldı Sivas Belediyesi zorunlu ...
Gönüllü öğretmenlerden rekor üretim, 10 bin adeti kurumlara ücretsiz verildi Sivas’ta gönüllü öğretmeler tarafından 5 günde üretilen 10 bin adet siper maske ilgili kurumlara ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmenlerden rekor üretim, 10 bin adeti ...
(Görüntülü) SİVAS PROF.DR. DİLCİ EVDE KALANLAR GÜNDE 3 SAAT 'DİJİTAL DİYET' YAPSIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS PROF.DR. DİLCİ EVDE KALANLAR GÜNDE ...
Prof.Dr. Dilci: Evde kalanlar günde 3 saat 'dijital diyet' yapsın
YEREL HABERLER Prof.Dr. Dilci: Evde kalanlar günde 3 saat 'dijital ...
(Görüntülü) Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin üzerine köprünün su tahliye ...
Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştü
YEREL HABERLER Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştü
Köprünün altından geçerken aracının üzerine boru düştü
YEREL HABERLER Köprünün altından geçerken aracının üzerine boru ...
Karantinadaki köyden çıkan 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza
YEREL HABERLER Karantinadaki köyden çıkan 2 kişiye, 6 bin 300 lira ...
Tarla yolundan ilçe merkezine gittiler, cezayı yediler Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karantina altına alınan Boyalı Köyünden tarla yolunu kullanarak ilçe merkezine giden 2 şahsa toplamda 6 bin 300 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Tarla yolundan ilçe merkezine gittiler, cezayı ...
(Görüntülü) Sivas'taki Atatürk Caddesi'nde, yaya ve araç kısıtlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'taki Atatürk Caddesi'nde, yaya ve ...
(Görüntülü) Hobbit evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hobbit evleri, sağlık çalışanlarına ...
Mert Hakan Yandaş: “Özledik”
YEREL HABERLER Mert Hakan Yandaş: “Özledik”
Sivas'ta 2 köy, 3 mahalle ve 4 mezrada daha karantina
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köy, 3 mahalle ve 4 mezrada daha karantina
Sivas'ta 'Hobbit' evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz
YEREL HABERLER Sivas'ta 'Hobbit' evleri, sağlık çalışanlarına ...
Sivas’ta 9 yerleşim yeri karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta 9 yerleşim yeri karantinaya alındı
Sivas'taki Atatürk Caddesi'nde, yaya ve araç kısıtlaması
YEREL HABERLER Sivas'taki Atatürk Caddesi'nde, yaya ve araç ...
Yardım kuyruğu sandılar, izin kuyruğu çıktı Seyahat izin belgesi almak için Sivas Valiliği önünde bekleyen kalabalığın yardım kuyruğunda olduğunu düşünen vatandaşlar, kuyruğa dahil olunca kuyruk uzadı.
YEREL HABERLER Yardım kuyruğu sandılar, izin kuyruğu çıktı Seyahat ...
İlçede maskesiz kimse kalmayacak Sivas’ın Altınyayla ilçesinde başlatılan maske seferberliği ile ilçe nüfusu kadar maske hazırlanıyor
YEREL HABERLER İlçede maskesiz kimse kalmayacak Sivas’ın Altınyayla ...
Öğrencilerden, karantina altındaki miniklere sürpriz Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sivas’ta aileleriyle birlikte karantina altında tutulan çocuklar unutulmadı, Karantina altındaki öğrenciler, minikler için “Alibabanın çiftliği” adlı şarkıyı söyledi
YEREL HABERLER Öğrencilerden, karantina altındaki miniklere ...
Şehrin silüetini bozacak dedi, cami projesini eleştirdi CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, silüeti bozacak diyerek şehir merkezinde yapılması planlanan cami projesini eleştirdi
YEREL HABERLER Şehrin silüetini bozacak dedi, cami projesini ...
Sanal ortamda psikolojik terapi Sivas’ta bir psikolog, korona virüs önlemeleri kapsamında bir araya gelemediği hastaları ile sanal ortamda konuşarak terapi uyguluyor
YEREL HABERLER Sanal ortamda psikolojik terapi Sivas’ta bir ...
Uzmanından dijital diyet uyarısı Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Tuncay Dilci, evde geçirilen şu günlerde dijital bağımlılığa karşı 'dijital diyet' uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Uzmanından dijital diyet uyarısı Dijital Bağımlılıkla ...
(Görüntülü) Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine alkış ve baklava
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X