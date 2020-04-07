Sivas'ta, halk otobüsü şoförlerine yakıt desteği

<br>SİVAS, (DHA) SİVAS'ta belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu ve sefer sayısında kısıtlamaya gidilirken, halk otobüsü şoförlerine yakıt desteği verilmesi kararlaştırıldı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, halk otobüslerinde yolcu taşıma esaslarında değişikliğe gidildi. Ayakta yolcu taşınmazken, oturan yolculara da sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildi. Bu durumun halk otobüsü sürücülerini olumsuz etkilememesi amacıyla Sivas Belediyesi'nce araç başına aylık 160 litre yakıt desteğinde bulunulması kararlaştırıldı. Toplam 249 araca yapılacak desteğin aylık maliyeti ise 215 bin lira olacak. Ayrıca halk otobüsü şoförleri tarafından belediyeye ödenen aylık işgal bedeli de 3 ay ertelendi. Buna göre mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 376 bin liralık işgal bedeli de ilerleyen dönemde tahsil edilecek. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-04-07 15:04:33<br>

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