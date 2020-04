Karantinada doğum gününü böyle kutladılar Sivas’ta korona virüsü önlemeleri kapsamında KYK yurdunda karantina altında bulunan Tuğba Mine Akkoca’ya karantinadaki diğer arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı

Sivas’ta korona virüsü önlemeleri kapsamında KYK yurdunda karantina altında bulunan Tuba Mine Akkoca’ya karantinadaki diğer arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışında eğitim gören öğrenciler başarılı bir operasyonla Türkiye’ye getirilmişti. Sivas’ta Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirilen öğrencilerden biri olan Tuba Mine Akkoca’nın doğum günü olması sebebiyle karantinadaki diğer arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Akkoca’ya mesaj atarak odanın dışına çıkmasını isteyen arkadaşları, Akkoca’ya kek ikram ederek doğum günün kutlu olsun şarkısını söylediler.Doğum günü pastası yerine kek sürpriziyle karşılaşan Akkoca, şaşkınlığını gizleyemezken mutluluk yaşadı.



"Doğum günümün böyle geçeceğini asla hayal edemezdim"

Tuba Mine Akkoca, doğum gününün böyle geçeceğini asla hayal edemeyeceğini belirterek, “Bugün benim doğum günüm. En başlarda doğum gününü karantinada ailemden, arkadaşlarımdan uzak geçireceğim diye üzülüyordum. Ama burada bana ailemin ve arkadaşlarımın eksikliğini asla hissettirmediler. Buradaki personeller bizim ailemiz ev arkadaşlarımız oldu. Koridorlardan bir birimizi alkışlıyoruz. Yemek geldiğimizde personelimizi alkışlıyoruz. Burada vaktimizin güzel geçirmemizin tek çaresi moralimizi yüksek tutmak. Bugünde benim doğum günüm olmasıyla kapımın önüne kek bırakmışlar. Mesaj atarak bana kapıya çıkmamı söylediler. Beni alkışladılar ve doğum günün kutlu olsun şarkılarını söylediler. Bu çok değişik bir his, aynı zamanda çok güzel bir his. Doğum günümün böyle geçeceğini asla hayal edemezdim.Uyandığımdan personellerimiz kapıda bize yemek ikramında bulunuyorlardı ve ikram da Sivas köftesi yaprak sarması içli köfte mantılar her şey var. Hiç unutamayacağım bir doğum günü geçiriyorum gerçekten” dedi.

