Onlar için özel izinle uçak kaldırıldı Sivas’ta 14 günlük karantina süreci tamamlanan yurt dışı öğrencileri için 28 Mart tarihinden sonra ilk kez özel izinle uçak kaldırıldı

Sivas’ta 14 günlük karantina süreci tamamlanan yurt dışı öğrencileri için 28 Mart tarihinden sonra ilk kez özel izinle uçak kaldırıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sivas'a getirilerek KYK'ya bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler,14 günlük gözetim sürelerinin tamamlanmasının ardından bugün Sivas’tan ayrıldı.

Aralarında bazı ailelerinde bulunduğu 526 öğrenci 14 gün önce Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Türkiye’ye ye getirilip, Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas’ta misafir edilmişti. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Öğrenci Yurtlarında 14 gün misafir edilen öğrenciler, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün uğurlandı. 526 öğrenciden 520’si Sivas’tan ayrılırken, 6 öğrencinin ise Sivas’ta kalacağı öğrenildi.

Öğrencilerin bir bölümü Sivas’a gelen aileleri ile ayrılırken bir bölümü ise evlerine dönmek için Valilik tarafından verilen seyahat izinleri ile Otogar’dan otobüslere binerek memleketlerine gitti.

Kalan 170 öğrenci ise Sivas Nuri Demirağ Havalimanından kalkan uçak ile İstanbul Yeni Havalimanına iniş yaptı. Öğrencileri taşıyan uçak, Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşların iptal edilmesinin ardından havalanan ilk yolcu uçağı oldu. Son uçak 28 Mart tarihinde havalanmış bu tarihten sonra iç seferler ertelenmişti.

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