(Görüntülü) Sivas'ta karantinadaki erasmus öğrencileri, kaldıkları yurttan ayrıldı (2)

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİ<br>Karantina süreci biten ve özel izinle uçakla İstanbul'a gidecek olan 170 öğrenci, Sivas Belediyesi?ne ait otobüslerle Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Burada öğrenciler için Türk Hava Yolları'na ait Sivas-İstanbul uçağı hazırlandı. Bilet sırasında öğrencilerin sosyal mesafeye uyduğu görüldü. Bilet izin işlemleri tamamlanan öğrenciler uçağa bindi. Uçak, İstanbul'a gitmek üzere havalandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas <br>2020-04-08 13:30:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.