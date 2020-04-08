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Sivas Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Sivas Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve yem bıraktı.

Sivas Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sivas Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların besleyemediği sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve yem bıraktı.
Korona virüs insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı.
Bu kapsamda yoğun çalışma gerçekleştiren Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanlarının yem ve mama sorunu yaşamaması için bir dizi önlem aldı. Alınan önlemler çerçevesinde şehrin muhtelif yerlerine periyodik olarak yem ve mama bırakılmaya başlandı.
Diğer yandan Seyfebeli’nde bulunan Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de ise dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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