Sivas Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Sivas Belediyesi, korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçirenler sağlık çalışanlarını unutmayarak yemek ikramında bulundu.

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi'nde görev yapan tüm personele öğle yemeği ikram etti.

Hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından hastaneye götürülerek sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Belediye tarafından hazırlanan çantalarda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sağlık çalışanları için kaleme aldığı, “Geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gecegündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden siz değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz” notu da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.