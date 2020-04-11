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Sivasspor sahasında kaybetmiyor

İHA

Süper Lig'de 26 haftalık periyodu 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, evinde çıktığı 13 maçtan 9'unu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kırmızıbeyazlılar, ayrıca sahasında 31 puan toplayarak iç sahada en başarılı takım unvanını aldı.

Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Süper Lig’de 26 haftalık periyodu 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, evinde çıktığı 13 maçtan 9’unu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kırmızıbeyazlılar, ayrıca sahasında 31 puan toplayarak iç sahada en başarılı takım unvanını aldı.
Süper Lig'de 26 haftalık süreci 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızıbeyazlılar, 26 haftada sahasında oynadığı 13 lig maçının 9’undan galibiyetle, 4’ünden de beraberlikle ayrıldı. Evinde rakip fileleri 24 kez havalandıran Sivas temsilcisi, kalesinde ise 9 gol gördü.
Sivasspor, evinde yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş’ı 30 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Bir sonraki iç saha maçında Trabzonspor’u 21, ardından; Ankaragücü’nü 31, Antalyaspor’u 21, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa’yı 20, Fenerbahçe’yi 31 yenen Yiğidolar, ilk yarının son mücadelesinde ise Göztepe karşısında 10'lık skorla galip ayrıldı. İkinci yarıda sahasında sadece Alanyaspor’u 10 mağlup eden Sivas ekibi, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile berabere kaldı.

Deplasmanda 18 puan topladı
Sivasspor, 26 haftada deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5’ini kazandı, 3’ünde berabere kaldı. 5 kez de rakiplerine boyun eğdi. Dış sahada 23 gol atan Sivasspor, ağlarında 20 gole engel olamadı.

Kırmızıbeyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 13 lig maçında aldığı skorlar şöyle:
Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0
Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 2 Trabzonspor: 1
Sivasspor: 3 Ankaragücü: 1
Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1
Sivasspor: 2 Konyaspor: 0
Sivasspor: 3 Fenerbahçe: 1
Sivasspor: 1 Göztepe: 0
Sivasspor: Çaykur Rizespor: 1
Sivasspor: 1 Başakşehir: 1
Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0
Sivasspor: 2 Galatasaray: 2

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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