Sivas'ta açık kahvehaneye baskın; 10 kişiye 32 bin TL ceza

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kahvehane mühürlendi, 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşabey Mahallesi Tokmakkapı Sokak'taki kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. Kahvehaneye giden polis ekipleri, mekanın açık olduğu ve içeride iş yeri sahibinin yanı sıra 9 kişi olduğunu tespit etti. Mühürlenen kahvehanenin sahibine ve oyun oynayan 9 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 31 bin 500 TL ceza uygulandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Kovid-19 yasaklarının sona ermesi akabinde iş yerinin 90 gün faaliyetten men edilmesi amacıyla da yasal işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-11 21:18:16<br>

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