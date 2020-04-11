Sivas'ta 3 köy ve bir apartman karantinaya alındı

<br>SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 apartman karantinaya alındı. 3 köydeki karantina ise kaldırıldı.<br>Sivas Valiliği Pandemi Kurulunca koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı, Erence ve Akşar köyleri karantina altına alındı. İlçeye bağlı Tepeardı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın da karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu arada Koyulhisar ilçesine bağlı Boyali köyü ile Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köylerinde bugün bitmesi beklenen karantina süreleri ise tedbiren 18 Nisan tarihine kadar uzatıldı. 29 Mart'ta karantinaya alınan Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli ile Suşehri ilçesine bağlı Boyalıca ve Gökçetaş köylerindeki karantina uygulaması ise kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-04-11 21:23:24<br>

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