Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

<br>Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, vatandaşların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uymasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>Yeni tip koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla yapılan 'evde kal' çağrısı Sivas'ta karşılık buluyor. Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, İstasyon, Atatürk ve Hikmet Işık caddeleri en sakin günlerinden birini yaşadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs önlemleriyle sessizliğe büründü. Alınan tedbirler ve uyarılar sayesinde vatandaşların, sadece günlük ihtiyaçlarını temin etmek için dışarı çıktığı, kısa sürede evlerine döndüğü gözlendi. <br>Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler ise kentin ana cadde ve sokaklarında devriye görevlerini sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ<br>2020-04-12 12:30:18<br>

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