(Görüntülü) Sivas'ta domuz sürüsü yerleşim yerine indi

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SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca domuz sürüsü şehir merkezi yakınlarına indi.<br>Kent merkezindeki Eğri Köprü Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü konutların bulunduğu alana kadar geldi. Bir süre çöp kutuları yanında yiyecek arayan domuz sürüsünü çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre yerleşim yeri civarında dolaşan sürü daha sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Sivas <br>2020-04-13 14:51:18<br>

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