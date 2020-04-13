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Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyuyor

DHA

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS (DHA)SİVAS'ta, pazar yerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere hem satıcı hem de müşteriler dikkat ediyor. Pazar esnafı ve müşteriler maske takarken, sosyal mesafeye de korunuyor. Kentte her hafta pazartesi günü Sularbaşı Mahallesi Tek Mezar Caddesi üzerine kurulan pazarda koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Pazar esnafı eldiven ve maske ile satış yapıyor. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da maske ve eldiven takmaya özen gösteriyor. Ayrıca pazar esnafı ile müşteriler sosyal mesafeye de korunuyor.  Pazarda esnaflık yapan...

Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyuyor

<br>Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS (DHA)SİVAS'ta, pazar yerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere hem satıcı hem de müşteriler dikkat ediyor. Pazar esnafı ve müşteriler maske takarken, sosyal mesafeye de korunuyor.<br>Kentte her hafta pazartesi günü Sularbaşı Mahallesi Tek Mezar Caddesi üzerine kurulan pazarda koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Pazar esnafı eldiven ve maske ile satış yapıyor. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da maske ve eldiven takmaya özen gösteriyor. Ayrıca pazar esnafı ile müşteriler sosyal mesafeye de korunuyor. <br>Pazarda esnaflık yapan Mustafa Selvi, kurallara uymaya özen gösterdiklerini belirterek, "Çok şükür bir sıkıntı yok. Maskeleri takıp mesafe korunduğu sürece bir sıkıntı yoktur. Müşterilerimizi de uyarıyoruz" dedi.<br>Yunis Temiz ise, "Şu anda işler durgun. Ama müşterilerimize sesleniyoruz. Düzgün bir şekilde eldiven ve maske ile pazara gelin. Pazar fiyatları her zaman manav ve marketlerden daha uygundur. Herkes birbirine yardımcı olursa bu süreci kolay bir şekilde atlatacağız. Şu anda kurallara yüzde 90 civarında uyuluyor" diye konuştu. <br>Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise manav ve marketler yerine uygun olduğu için daha çok pazarı tercih ettiklerini belirterek, maske, eldiven ve sosyal mesafeye uyarak alışveriş yaptıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-04-13 15:21:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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