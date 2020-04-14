Prof.Dr. Dilci: Dijital nesnelerle aşırı temas, bağışıklık sistemini zayıflatır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof.Dr. Dilci: Dijital nesnelerle aşırı temas, bağışıklık sistemini zayıflatır

DHA

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Dijital nesnelerle aşırı temas bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflayan kişi koronavirüse karşı alınan tedbirlerden ve virüsle mücadelede vücudun biyolojik sisteminin güçlü olmamasından kaynaklı zafiyetler yaşayabilir" dedi.  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı...

Prof.Dr. Dilci: Dijital nesnelerle aşırı temas, bağışıklık sistemini zayıflatır

<br>Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Dijital nesnelerle aşırı temas bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflayan kişi koronavirüse karşı alınan tedbirlerden ve virüsle mücadelede vücudun biyolojik sisteminin güçlü olmamasından kaynaklı zafiyetler yaşayabilir" dedi. <br>Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zamanda `aşırı dijitalleşmeye´ karşı uyarılarda bulundu. Aile içerisinde dijital nesnelerle yoğun temasın davranış bozukluklarına neden olduğunu söyleyen Dilci, "Ülke olarak, hatta dünya olarak birtakım büyük sorunlar yaşamaktayız. Hal böyle olunca evde kalmak durumundayız. Evde kalan kişilerin dışarıda vakit geçirmeye çok eğilimleri varsa, `evde kalma fobisi´ gibi sıkıntı varsa, bu tarz kişilerin evde kalması bazı davranış problemlerine neden olacaktır. Bu problemleri hızlandıran bozukluğun bir dürtüselliğe dönüşmesi de dijital nesnelerle kurmuş oldukları temas ve bu temasın içeriği ve süresiyle alakalıdır. Dijital nesneler, yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanıldığı zaman kas koordinasyonunda bir takım dezenformasyon oluşturmaktadır. Bu oluşum zamanla biraz daha kronikleşirse bir takım davranış ve tutum bozukluklarına neden olmaktadır. Bu davranış ve tutum bozukluklarının önüne geçmek için halkımızın bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekir" dedi. <br>'DİJİTALLEŞME AİLE İÇİ HUZURU BOZUYOR'<br>Dijital nesnelerle ev içerisinde aşırı temasın aile içerisinde huzursuzluğa neden olduğunu söyleyen Dilci, "Saplantılı bir şekilde dijital nesnelere bağlı hareket eden kişiler genellikle karşısındaki kişinin davranışlarına hep eleştirel bakabilir. Bu bir çatışmaya davetiye çıkaracak konuma gelebilir. Bu saplantılı dijital nesnelerle temas, aynı zamanda bireyde bir depresyon veya birtakım kişilik bozuklukları veya aile içerisinde iletişime dair sıkıntılar varsa, bunları olumsuz yönde etkileyecektir. Bu olumsuzluk da aile içerisinde çatışma ve kavgaya neden oluyor. Araştırmalar bu durumun yüzde 27 oranında aile içi şiddetin ve çatışmanın artmasına neden olduğunu gösteriyor. Bu nedenle dijital nesnelerden olabildiğince uzak durmak, EBA veya benzer uygulamaların dışında zorunlu olmadıkça dijital nesnelere gömülmemek, bunu bir zorunluluk veya başka bir yolu yokmuş gibi algılamak doğru değildir. Çünkü yağmurdan kaçarken doluya tutulma söz konusu ve arkasından da başka türlü sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunların başında da iletişim sorunu geliyor. Bu anlamda dijital nesnelerle temas kurarken kullandığımız dijital nesnelerin içeriğinin sunumuna, izlediğimiz filmlerin içeriğine, vermiş oldukları mesajlara kadar çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bizi gerecek, strese sokacak, asabi yönümüzü geliştirecek ya da gelecek adına birtakım planlarımızı olumsuzluğa düşürecek içeriklerden kaçınmak gerekir. Bu anlamda haberleri de çok fazla izlemeyelim. Onun dışında bizi ve yaşamımızı sabote edecek her şeyden uzak kalmak, bu anlamda ev içerisinde nefes egzersizleri, fizik hareketleri, jimnastik, balkona çıkma, kitap okuma ve diğer iletişim becerilerimizi artırmakta fayda var" diye konuştu.<br>'BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR'<br>Dijital nesnelerle aşırı temasın bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkilediğini belirten Prof. Dr. Dilci, sınırsız internete bağlı olmanın zararları olduğunu da söyledi. Wifi gibi sistemlerin kapatılması gerektiğini söyleyen Dilci, televizyon, telefonlar ve tabletlerin de 23.00'dan itibaren kapatılmasında fayda olduğunu belirtti. Dijital aletlerin kas koordinasyonunu olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, şunları söyledi:<br>"Çünkü kas koordinasyonunu olumsuz etkileyerek yorgunluk, halsizlik ve depresif bir kişilik sergilenmesine neden olmaktadır. Bu da uyumsuz iletişim becerisine dönük bir sonuç vermekte ve aile içerisindeki çatışmayı hızlandırmaktadır. Koronavirüs sürecinde belki de şu ana kadar bilinmeyen bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Dijital nesnelerle aşırı temas bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır. Çünkü dijital nesnelerle yoğun temas içerisinde bulunan kişilerde uykusuzluk problemi başlamaktadır. Uykuya geçiş sorunları yaşanmaktadır ve kişi uyku esnasında da yeterince dinlenememektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar da bunu göstermiştir. Uyku esnasında yeterince dinlenemeyen kişi yorgun ve halsiz kalmaktadır. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflayan kişi koronavirüsle mücadelede vücudun biyolojik sisteminin güçlü olmamasından kaynaklı zafiyetler yaşayabilir."DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-04-14 11:10:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Beril’in sağlık çalışanı anne ve babasına özlemi duygulandırdı
YEREL HABERLER Minik Beril’in sağlık çalışanı anne ve babasına ...
73 yaşında, sokağa çıkma yasağından etkilenmedi Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından etkilenmedi
YEREL HABERLER 73 yaşında, sokağa çıkma yasağından ...
(Görüntülü) Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, ...
Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı yaralı - Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı ...
Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı ...
Sivas’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs ...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi online sınavına siber saldırı
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesi online sınavına siber ...
Online eğitime siber saldırı
YEREL HABERLER Online eğitime siber saldırı
Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyuyor
YEREL HABERLER Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine ...
Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi Sivas’ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi
YEREL HABERLER Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine ...
Musa dedenin tarlasını gençler ekti Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması yasaklanan 85 yaşındaki Musa dedenin tarlasını gençler ekti
YEREL HABERLER Musa dedenin tarlasını gençler ekti Korona virüs ...
(Görüntülü) Sivas'ta domuz sürüsü yerleşim yerine indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta domuz sürüsü yerleşim yerine ...
(Görüntülü) Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını gençler ekti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını ...
Sivas'ta domuz sürüsü kent merkezine indi
YEREL HABERLER Sivas'ta domuz sürüsü kent merkezine indi
Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını gençler ekti
YEREL HABERLER Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını gençler ekti
(Görüntülü) Koronavirüsü yenen acil doktoru görevine alkışlarla döndü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yenen acil doktoru görevine ...
Koronavirüsü yenen acil doktoru görevine alkışlarla döndü
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen acil doktoru görevine alkışlarla ...
Virüsü yenen doktor alkışlar arasında geri döndü Korona virüs testi pozitif çıkan doktor, tedavinin tamamlanmasının ardından görevinin başına geri döndü, mesai arkadaşları onu alkışlarla karşıladı
YEREL HABERLER Virüsü yenen doktor alkışlar arasında geri ...
Nevruz ile 55 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak
YEREL HABERLER Nevruz ile 55 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak
Tebessüm ettiren tavuk kurtarma operasyonu İtfaiye ekipleri bu kez, kedi değil çıktığı ağaçtan inemeyen tavuk için operasyon düzenledi
YEREL HABERLER Tebessüm ettiren tavuk kurtarma operasyonu İtfaiye ...
Köyün adını aldığı kayıp göl geri döndü Sivas’ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu
YEREL HABERLER Köyün adını aldığı kayıp göl geri döndü Sivas’ta ...
İzinsiz geldi cezayı yedi İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesi olmadan gelen şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER İzinsiz geldi cezayı yedi İstanbul'dan Sivas'ın ...
Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X