Minik Beril’in sağlık çalışanı anne ve babasına özlemi duygulandırdı

Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren sağlık çalışanı çiftin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril’in anne ve babasına olan özlemi duygulandırdı.

Sivas’ta yaşayan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Sevim Çelik ve Paramedik Ersoy Çelik çifti, Korona virüs dolayısıyla yoğun günler geçiriyor. Çelik çiftinin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril, günün çoğunu anne ve babasından ayrı kaldı. Minik Beril’in uzun bir aradan sonra anne ve babasını mesai dönüşü kapıda karşıladığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Minik Beril’in anne ve babasına özlemi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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