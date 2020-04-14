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Sivasspor’un en hırçın ismi Isaac Cofie

İHA

DG Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde ve Türkiye Kupası'nda 2 kırmızı, 3 sarı kart görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu.

Sivasspor’un en hırçın ismi Isaac Cofie

DG Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde ve Türkiye Kupası'nda 2 kırmızı, 3 sarı kart görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu.
Süper Lig'de 20192020 sezonunun 26 haftalık bölümünde ve Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un en hırçın futbolcusu orta sahada görev alan Isaac Cofie oldu. Cofie, ligde ve kupada gördüğü 2 kırmızı ve 3 sarı kartla kırmızıbeyazlı takımın en agresif oyuncusu olarak dikkat çekti. 1 kez de asist yapma başarısı gösteren Ganalı futbolcu, 11 defa da ilk 11’de maça başladı.

En fazla sarı kartı Fatih ve Erdoğan gördü
Sivasspor'da forma giydiği 24 karşılaşmada 9 sarı kart gören Fatih Aksoy ile 27 maçta 8 defa sarı kart ile cezalandırılan Erdoğan Yeşilyurt, takımda en fazla sararan oyuncular oldu.

17 futbolcu kart gördü
Yiğidolar’da geride kalan 26 haftalık periyotta 17 futbolcu kart gördü. Kırmızıbeyazlı oyuncular, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda 4 kez kırmızı ve 79 defa da sarı karta maruz kaldı.

Hiç kart görmediler
Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, defanstan Volkan Eğri, Barış Yardımcı, Samba Camara, orta sahadan Armin Djerlek, Claudemir ve forvetten ise Arouna Kone 26 hafta boyunca hiç kart görmedi.

İşte Sivasspor'da kart gören oyuncular:
Isaac Cofie (2 kırmızı, 3 sarı)
Fatih Aksoy (9 sarı)
Erdoğan Yeşilyurt (8 sarı)
Uğur Çiftçi (7 sarı)
Marcelo Goiano (7 sarı)
Mert Hakan Yandaş (7 sarı)
Hakan Arslan (7 sarı)
Emre Kılınç (7 sarı)
Mustapha Yatabare (5 sarı)
Fernando (4 sarı)
Mamadou Samassa (3 sarı)
Aaron Appindangoye (3 sarı)
Caner Osmanpaşa (2 sarı)
Paul Papp (2 sarı)
Ziya Erdal (2 sarı)
Yasin Öztekin (2 sarı)
Petar Skuletic (1 sarı)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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