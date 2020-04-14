Sivas’ta iki köy daha karantinaya alındı

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Sivas’ta iki köy karantina altına alındı.

Sivas Pandemi Kurulunun aldığı kararla Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyü ve Gölova ilçesine bağlı Boğazköy karantina altına alındı. Ayrıca daha önce karantina altına alınan; Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü, Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyü, Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü ve Koyulhisar ilçesine bağlı Kurşunlu ve Yağcılar köylerinde karantina uygulaması kaldırıldı.

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