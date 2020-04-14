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Sivas Valisi Ayhan: 67 hastamız taburcu oldu, 2 vefatımız var

DHA

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında iyi bir noktada bulunduklarını belirterek, "Şu ana kadar 67 hastamız taburcu oldu. Toplam taburcu olan vaka sayımızın hastaların yüzde 50'sinden fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sadece 2 vefatımız var" dedi. Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs kasamında kentte alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Ayhan, salgınla birlikte tedavi merkezlerinin ayarlandığını belirterek, "İlk etapta...

Sivas Valisi Ayhan: 67 hastamız taburcu oldu, 2 vefatımız var

<br>Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında iyi bir noktada bulunduklarını belirterek, "Şu ana kadar 67 hastamız taburcu oldu. Toplam taburcu olan vaka sayımızın hastaların yüzde 50'sinden fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sadece 2 vefatımız var" dedi.<br>Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs kasamında kentte alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Ayhan, salgınla birlikte tedavi merkezlerinin ayarlandığını belirterek, "İlk etapta Numune Hastanesi'nin bir bloğu ile Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ni (ÇAGEM) tedavi merkezi ilan ettik. İhtiyaç olması halinde alternatifler de hazırlandı ve 500 kişiye kadar yataklı hizmet verecek tedbirler alındı. Ancak şu ana kadar buna ihtiyaç duyulmadı" dedi.<br>67 KİŞİ TABURCU OLDU, 2 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ<br>Sivas'ta ilk vakanın Fransa'dan gelen gurbetçi bir ailede görüldüğünü belirteren Vali Ayhan, "İlk vakalarımız Fransa'dan kent merkezine gelen bir aileydi ve 5'i sağlık personeli olmak üzere 13 kişiye hastalık bulaştırdı. Aynı zamanda Koyulhisar ilçemiz bölgesinde İstanbul kaynaklı vakalar oldu. Ancak tedbirlerin alınmasıyla, gerekli izolasyon sağlandı" dedi.<br>Kentte şimdiye kadar yaklaşık 2 bin test yapıldığını anlatan Ayhan, "Şu ana kadar 67 hastamız taburcu oldu. 72 ve 84 yaşındaki iki hastamız ise vefat etti. Toplam taburcu olan vaka sayımızın hastaların yüzde 50'sinden fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreçte tanı konulmasına karşın hastalığı hafif geçirdiği için 18 de kendi evinde tedavi gören hastamız var. İnsanların rehavete kapılmaması için tam rakamları açıklamıyoruz" diye konuştu. <br>112 ÇAĞRI MERKEZİ İŞİ KOLAYLAŞTIRDI<br>Sivas'ın da aralarında bulunduğu pilot illerde başlatılan acil numaraların 112 altında toplanmasının bu süreçte koordinasyon açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini anlatan Vali Ayhan, "Tüm acil numaraları tek çatı altında toplayan 112 sistemi bu süreçte etkili oldu. Salgın öncesinde günlük 1200 civarı çağrı alan merkezimiz bu süreçte 2600-4700 civarında çağrıları cevaplayarak, hızlı bir şekilde koordinasyonu sağladı. Vefa Destek Grubumuz il genelinde 37 bin 661 talebi yerine getirdi. Toplamda 100 bine yakın çağrı aldık. 11 bin 900 haneye 20 bin gıda kolisi ulaştırıldı" ifadelerini kullandı. <br>Alınan tedbirlerle ilde günlük 94 bin olan toplu taşımadaki kişi sayısı hafta içerisinde 8 bine, hafta sonlarında ise 3 binlere kadar düştüğünü ifade eden Ayhan, il dışından gelen 36 bin 900 araç ile 72 bin 281 kişinin kontrol edildiğini vurguladı. <br>Kısa çalışma programı için 1458 iş yerinin başvuru yaptığını ifade eden Vali Ayhan, bunlardan 1191'nin işlemlerini tamamlayarak bakanlığa gönderdiklerini, işsizlik maaşı için yapılan 497 başvurudan 257'sinin işlemlerinin yapıldığını dile getirdi.<br>GÜNLÜK 60 BİN MASKE ÜRETİLECEK<br>Meslek liselerinin tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da önemli vazifeler üstlendiğini anlatan Vali Ayhan, "Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 15 bin siperlik üretildi. Şimdi de meslek liselerimiz vasıtasıyla günlük 60 bin cerrahi maske üretecek çalışmayı başlatıyoruz. Gerekli ekipmanları temin edildi. Bu kapsamda Sivas tüm maske ihtiyacını kendisi karşılayacak. Bugüne kadar 1 milyon 438 bin maske temin edildi. Bunların bir bölümü sağlıkçılarımıza tahsis edilirken 500 bini de belediye ve PTT vasıtasıyla halkımıza ulaştırılacak" dedi.<br>Cezaevlerindede şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını hatırlatan Vali Ayhan, sosyal mesafeye ve izolasyon konusunda halkın gerekli duyarlılığı göstermesi için yoğun çaba harcadıklarını ve önemli bir mesafe aldıklarını söyledi. Daha çok sahada olmayı özlediğini ifade eden Ayhan, "Şu anda da mümkün olduğunca sahadayız ama daha fazla sahada olmayı, Sivasspor maçlarını ve maçlara birlikte gittiğimiz minik yiğidolarımızı özledim" dedi.<br>Berberlerin kapalı olması nedeni ile tıraş konusunda halktan gelen istekleri de değerlendiren <br>Vali Ayhan, kendisinin de eşinin desteği ile bu problemi çözmeye çalıştığını belirterek, herkesin sabır göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.<br>Vali Ayhan ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan 'Evde kal kitap oku' kampanyası kapsamında kentte talepte bulunan 30 bin öğrenciye kitaplarını kısa zamanda ulaştıracaklarını ifade etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-04-14 15:22:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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