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Vali Ayhan: "66 hastamız taburcu edildi" Sivas Valisi Salih Ayhan, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısı korona virüs nedeniyle 66 hastanın sağlığına kavuşarak taburcu edildiği söyledi

İHA

Sivas Valisi Salih Ayhan, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısı korona virüs nedeniyle 66 hastanın sağlığına kavuşarak taburcu edildiği söyledi.

Vali Ayhan: "66 hastamız taburcu edildi" Sivas Valisi Salih Ayhan, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısı korona virüs nedeniyle 66 hastanın sağlığına kavuşarak taburcu edildiği söyledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısı korona virüs nedeniyle 66 hastanın sağlığına kavuşarak taburcu edildiği söyledi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Kentte görevli basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayhan, Korona virüs nedeniyle kentte alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

66 hasta taburcu edildi

Ayhan,korona virüs kapsamında 66 hastanın taburcu edildiğini belirterek,"Hastanemizde de teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. Yeni yaptırmış olduğumuz 96 yatak kapasiteli ÇAGEM Merkezi, Numune Hastanesinde 1 Blok, Cumhuriyet Üniversite Hastanesi, Medicana Hastanesi bu sürece hizmet vermek için hazır durumdadır. Aldığımız ve alacağımız önlemler sayesinde şu anda sağlık sistemimizi sıkıntıya düşürecek herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtmek isterim. Özellikle taburcu ettiğimiz 66 vatandaşımızı sürecin başarı ile yürütüldüğünün önemli bir göstergesi olarak görüyorum ve bu anlamda sağlık çalışanlarımızı ayrıca kutluyorum” dedi.

Kent günlük iki kez drone ile denetleniyor

Ayhan, günlük 2 defa dronelerle şehir içinde izleme yaparak yoğunluğu olan alanlara anında müdahale ettiklerini ifade ederek “ Genelgeler ve İl Hıfzıssıhha kararlarında belirtilen istisnalar doğrultusunda, kısıtlama kapsamındaki vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımlarına yönelik 4415, sokağa çıkmaya yönelik 1181 belge Valiliğimiz Açık Kapı birimi tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca Seyahat İzin Kurullarımız tarafından 28 Mart tarihinden itibaren istisna kapsamındaki 1815 vatandaşımıza Şehirlerarası Seyahat İzin Belgesi düzenlenmiştir. Bu kapsamda ihlalde bulunan 71 Vatandaşımıza UHSK, 339 vatandaşımıza KABK uyarınca toplam 356.538 TL idari para cezası uygulandığını belirtmek isterim. Vatandaşlarımızın sağlığı, güveni ve ekonomisi için piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazar yerleri, marketler ve toplu taşıma araçları gibi halkımızın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesiyle bu yöndeki denetim ve izlemelerimizi belediyemiz ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Özellikle pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar, girişçıkışlar, maske ve eldiven kullanımı ve pazarda kalış süresi gibi hususları hassasiyetle ele alıyoruz. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde toplu taşımada geçen ay 94.000 düzeylerinde olan hafta içi günlük taşıma sayımızı şuan hafta içi 8 binler, Hafta sonu 34 binler düzeyine çekmiş bulunuyoruz. Ayrıca günlük 2 defa dronelerle şehir içinde izleme yaparak yoğunluğu olan alanlara anında müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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