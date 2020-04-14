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Sivas'ta muhtarlara maske ve dezenfektan dağıtıldı

DHA

Sivas'ta muhtarlara maske ve dezenfektan dağıtıldı

<br>SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, merkez köy ve mahalle muhtarlarına maske ile dezenfektan dağıtıldı.<br>İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki törenle Valilik ve Belediye tarafından merkez ve köy muhtarlarına yönelik maske ve dezenfektan dağıtım programı yapıldı. AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa, Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin katıldı. Programda muhtarlara hazırlanan maske ve dezenfektan setleri dağıtıldı.<br>Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Tüm dünyada olduğu gibi şehrimizde de salgınla mücadele ediyoruz. Sürecin ilk başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili bakanlıklarımızın koordinesinde ilimizde de Sayın Valimizle birlikte gerekli tedbirleri alarak suhuletle birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği şekliyle yürüterek bugüne kadar getirdik. Süreç başladığı andan oluşturulan Pandemi Kurulumuzun aldığı önlemlerle şehrimizde mücadele iyi bir noktada" dedi.<br>Dünyada yaşanan sürece bakıldığında Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğu bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Başkan Bilgin, "Milletimizin birlik beraberlik ve yardımlaşma duygularıyla birlikte bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte en iyi tedbir sosyal izolasyonu sağlamak ve bilim kurulunun hazırladığı bakanlıkların bizlere bildirdiği talimatlara uymak. Her şeyden önce sağlık geliyor. Sağlık için alınması gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz. Bu noktada toplumun her kesiminin gerekli hassasiyeti göstermesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" dedi.<br>Başkan Bilgin, sürecin başlangıcından itibaren belediye olarak her türlü önlemlerin alındığını belirterek "Maske ve dezenfektan konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Merkez mahalle muhtarlarımıza gerek maske gerekse dezenfektan desteği sağladık. Ayrıca toplum sağlığı açısından toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlere, taksicilerimize, pazarcılarımıza, yoğun olan duraklarda hemşehrilerimize maske dağıtımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız tedbirlere uymaları" diye konuştu.<br>'İLİMİZDE MASKE SIKINTISI YAŞANMIYOR'<br>Vali Salih Ayhan da virüse karşı her türlü önlemin alındığını dile getirerek "Şu ana kadar ilimize 1 milyon 473 bin adet maske geldi, bunun 900 binini sağlık çalışanlarımız kullanıyor. Geri kalan 500 bin adette dağıtılmış. Bunları Belediyemiz ve AFAD gibi müdürlüklerimiz dağıttı. Şu anda meslek lisemiz üretim yapıyor. Dolayısıyla Bakanlıklarımızın gönderdikleri, bizim ürettiklerimiz ve OSB´de üretilen maskeleri düşününce ilimizde maske sıkıntısı yaşanmıyor. Cumhurbaşkanlığımızın gönderdiği maskelerin de dağıtımı gerçekleştirilmeye başlandı. Dün ilimizde 5 bin aileye 25 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-04-14 18:02:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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