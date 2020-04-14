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Kısmen kapatılan termik santralin açılması için başvuru

İHA

Sivas'ın Kangal ilçesinde filtresiz olduğu gerekçesiyle kapatılan Termik Santralin eksiklerinin tamamlanmasının ardından yeniden açılması için düğmeye basıldı.

Kısmen kapatılan termik santralin açılması için başvuru

Sivas’ın Kangal ilçesinde filtresiz olduğu gerekçesiyle kapatılan Termik Santralin eksiklerinin tamamlanmasının ardından yeniden açılması için düğmeye basıldı.

1 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından Sivas’ın Kangal ilçesinde linyit kaynaklarının elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla kurulan termik santral, filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlenmişti. 29 Ocak 2020 tarihinde termik santral yönetimi tarafından 3 üniteden oluşan santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, "geçici faaliyet belgesi" başvurusu yapılmış ve yapılan başvuru sonucunda filtre takılan bir ünitede elektrik üretimine yeniden başlanmıştı. Termik santral yönetimi eksikleri tamamlayarak santralin yeniden açılması için Çevre Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulundu.

Termik Santral yönetiminden yapılan açıklamada, “Yılbaşında Kangal Termik Santralının 2 ünitesi Çevre Bakanlığı tarafından Baca Gazı Arıtma Tesisi (BGA) olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Kangal Termik Santrali’nin normal BGA tesisi yapımının 2430 ay sürecek olması nedeniyle bir yandan bu süreç devam ederken bu sürede santralin kapalı kalmaması için işletme maliyeti çok yüksek olmasına rağmen farklı bir BGA tesisi olan DSI (Dry Sorbent Injection) sisteminin santralde kurulumu tamamlanmıştır. Çevre Bakanlığına santralin yeniden açılması için müracaat yapılmış ve açılış işlemleri için prosedürlerin tamamlanması beklenmektedir. Yeni yapılan DSI sistemi ile santralden çıkan baca gazına değişik yerlerden sönmüş kireç püskürterek santralın kapanmasına sebep olan SO2’nin ( kükürt dioksit gazı) tutularak çevreye olumsuz etkisinin önlenmesi prensibine dayanmaktadır. Bu teknolojinin dünyada düşük kükürt emisyonu olan birçok santralde kullanılmaktadır ancak işletme maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle Kangal'da normal BGA tesisi yapılıncaya kadar kullanılacaktır. Bölgenin tek sanayi kuruluşu olan ve bölge ekonomisinin bel kemiği olan santralin yeniden açılacak olması çalışanlar ve bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır“ denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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