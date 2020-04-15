Evinde kalanlara online fotoğraf eğitimi

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de bir takım önlemlerin alınmasına neden olan Korona virüs (Kovid 19) salgını sonrası, Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği de (DÖFSAD) ‘Evde Kal’ çağrılarına uyup online fotoğraf eğitimi başlatarak, çok sayıda kursiyere ücretsiz ders anlatmaya başladı.

Sosyal etkinlik sorunu yaşayan ve fotoğraf sanatına ilgi duyan kursiyerlere fotoğraf makinaları ve yardımcı ekipmanlar, ışık, ISO, diyafram, enstantane, renkler, kompozisyon ve mobil fotoğrafçılık konularını işleyen 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği, böylece sosyal sorumluluk görevini de bir nebze olsun yerine getirerek, fotoğraf sanatının geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor.

DÖFSAD eğitmenleri Vedat Esen, Ahper Nuri Delican, Fatma Şahin ve Hasan Naci Akyol’un verdiği eğitimler sonrası kursiyerlerin fotoğraf ile ilgili sorularına da cevap veriliyor.

Hafta içi Salı ve Perşembe günleri verilen kurslar akşam 20.00 ila 21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Kurslardaki videolar ise Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, geniş kitlelere ulaşılması sağlanıyor.

Mayıs ayında sona erecek olan kursların yoğun ilgi görmesi nedeniyle tekrar düzenlenmesi planlanıyor.

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