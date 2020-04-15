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Sivas İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı Sivas İl Genel Meclisi alınması gereken önemli kararlar için olağanüstü toplantı gerçekleştirdi, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen oturumda seçim heyecanı yaşandı

İHA

Sivas İl Genel Meclisi, encümen seçimi ve alınması gereken önemli kararlar için olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Sivas İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı Sivas İl Genel Meclisi alınması gereken önemli kararlar için olağanüstü toplantı gerçekleştirdi, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen oturumda seçim heyecanı yaşandı

Sivas İl Genel Meclisi, encümen seçimi ve alınması gereken önemli kararlar için olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, sosyal mesafe kurallarına uyuldu ve oturum maskeler takılarak gerçekleştirildi.
Olağanüstü toplantının açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bilindiği üzere devam eden salgından dolayı İl Genel Meclisi toplantılarımızın Nisan, Mayıs ve Haziran ayı oturumları ertelendi. Şu an aciliyet gereken konuları görüşmek üzere toplandık. Hızlı bir şekilde görüşüp karar altına alacağız. Sosyal mesafeye ve diğer tedbirlere uyarak toplantımızı gerçekleştireceğiz” dedi.
“Yaz sezonuna ‘bismillah’ diyeceğiz”
Olağanüstü toplantıya katılan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise “Kovid19 salgını nedeniyle olağan meclis toplantılarımızı gerçekleştiremedik. En büyük muradımız en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlamak. Aciliyet gerektiren ve üretimin aksamasına mani olacak kararlar ivedi bir şekilde alınacak. İl Genel Meclisi Başkanımız ve meclis üyelerimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kış mevsimini tamamladık ve artık baharla birlikte yaz sezonuna ‘bismillah’ diyeceğiz. Her zamanki gibi çalışmalarımızı en ideal şekilde yerine getireceğiz. Tabi çalışmalarımızı sürdürürken de hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmayacağız. Bu hususta çalışma arkadaşlarımızı en iyi şekilde bilgilendirdik” dedi.
Sivas’ın 2020 yılı KÖYDES ödeneğinin 66 milyon lira olduğunu kaydeden Kaya, “İlçelerimizde bu programı en iyi şekilde icra etmeye çalışacağız. Karşılıklı iletişim halinde olacağız. Yılı içerisinde hayata geçirilecek olan işleri programa yazacağız. İl Özel İdaresi ve KÖYDES programını ele alacağız ve bunları bütünleştirerek çalışacağız. En kısa sürede de bu programı tamamlayıp, bakanlığın onayına sunacağız. Diğer yandan asfalt iyileştirme çalışmalarına büyük önem vereceğiz. Akabinde tarımsal üretim şu an için ve her daim en önemli hususlardan birisi. Sadece Türkiye için değil, dünya için, insanlık için vazgeçilmez şartlardan birisi. Sağlıklı tarımsal ürünün, gıda sektörünün işlemesi ve bu döngünün yerine gelmesi için özel önem göstermek gerekiyor. Süreç içerisinde her zaman iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Toplantımız hayırlara vesile olsun” diye konuştu.
Seçim heyecanının yaşandığı oturumda meclis üyeleri Burhanettin Kuru, Burhanettin Uğurlu ve Yusuf Yüksel Yıldız encümen üyeliklerine seçildi. Diğer yandan gündeme dair diğer konular da görüşülerek karara bağlandı.
Oturumunda son bölümünde konuşan Meclis Başkanı Hakan Akkaş, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına yerel parlamento olarak destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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