İneğini satarak, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Sivas’ın Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan bir çiftçi, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak elde ettiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

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Sivas’ın Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan bir çiftçi, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak elde ettiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan çiftçi Celal Daştan, Milli Dayanışma Kampanyasına yaptığı bağışla duygulandırdı. Daştan, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Vefa Sosyal Destek ekipleri aracılığıyla Daştan’ın bağışı dayanışma kampanyası hesabına yatırıldı.

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