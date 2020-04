Mert Hakan Yandaş: "Futbol oynamayı çok özledim"

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, "İşimizi yapmayı özledim, futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak istiyorum. Hoca ile ayak tenisi oynayarak geçirmeye çalışıyorum. Gerçekten bizim için çok zor" dedi.

Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’da forma giyen genç oyuncu Mert Hakan Yandaş, kulübün resmi sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu oldu. Merak edilen soruları yanıtlayan Yandaş, ligin akıbeti ile ilgili de konuştu. Yaklaşık 35 dakika süren canlı yayını 700’e yakın taraftar takip ederek Mert Hakan’a sevgi mesajları yağdırdılar. Lige ara verilmesinin futbolcuları etkilediğini söyleyen Yandaş, "Gerçekten çok zor bir süreç bizim için. Çünkü bizim sürekli hareketli bir hayatımız var. Gerçekten bu sürece alışmak bizim için çok zor oluyor ama inşallah bu süreci çok çabuk atlatıp eski hayatımıza dönmek istiyoruz. Hayatımızda hırs eksik olduğu zaman kendimi yarım hissediyorum. Bugünler zor geçiyor benim içinde, alıştık mı? Sıkıldık mı? O aradayız. Ne olacak bilmiyorum, inşallah biran önce atlatırız" şeklinde konuştu.



"İşimizi yapmayı özledim"

Futbol oynamayı özlediğini söyleyen kırmızıbeyazlı futbolcu, "İşimizi yapmayı özledim, futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak istiyorum. Hoca ile ayak tenisi oynayarak geçirmeye çalışıyorum. Gerçekten bizim için çok zor. Ben 9 yaşında futbola başladım kulüp olarak. O süreçten beri topun peşinde koşuyoruz. Bu oyunla hayata tutundum, bu oyunla var oldum. Kendimi şu an çok kötü ve boşlukta hissediyorum. İnşallah bir an önce hayatıma kavuşurum" ifadelerini kullandı.



"Bu süreye iyi adapte olan şanslı çıkacak”

Liglerin akıbetinin henüz netleşmediğini vurgulayan Yandaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bence kötü bir süreç araya girdi. Tüm Avrupa’daki mutluluk, istek, hırs, sonuç neyse elimizden alındı. Keşke böyle bir şeye şahit olmasaydık Dünya ve Türkiye olarak ama liglerin elbet başlayacağını konuşuyor herkes. Ligler galiba yüzde 8090 seyircisiz oynanacak. Son hafta seyircisiz oynadık. Çok kötü bir maçtı. Taraftarlar iyi ki varlar, bunu anladık o süreçte. Bence döndüğümüzde bu sezonun bitirilmesi kafa yapısında olacak herkes. Çünkü gerçekten biz de, yöneticiler de dünya futbol alemi de bu sene bu işin bitmesini planlıyor. İyi ya da kötü bir an önce bitmesini düşünüyoruz. Bu süreye iyi adapte olan şanslı çıkacak."



"Rıza Hoca iyi ki geldi"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takımın başına gelmesiyle çıkış yakaladığını ifade eden Mert Hakan, "Benim için geçen sene kötü bir sezondu. Bu senenin böyle geçmesi benim için inanılmaz bir mutluluk. Bu sezon başına gelmeden önce çok iyi çalıştım. Tatil yapmadım zaten. Bunu hak etmediğimi geçen seneden biliyordum. Kendimi adapte edip bu senenin benim için olmazsa olmaz olacağını biliyordum. Çünkü Süper Lig açısından kendimi kanıtlamam için son sezondu. Sakatlıklar olsun, yaşadığım şeyler olsun yaşadığım şanssızlıklardan dolayı nasıl bir futbolcu olduğumu kimseye gösterememiştim. Ben başarabileceğime inanıyordum. Hiçbir zaman kendime olan inancımı kaybetmedim. Sezon başı iyi ki Rıza hoca ile anlaşılmış ve benim de ayrılma sürecim vardı iyi ki ayrılmamışım. Ben tamamen duygularımla oynuyorum. Duygumu kaybettiğim zaman ben diye bir şey olmayacağını biliyorum. Saha içindeki eksiklerimi de gidermeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi bir Mert Hakan görürüz" değerlendirmesini yaptı.



"Çok iyi durumdayız"

Ligde oynanan 26 haftayı değerlendiren Yandaş, "Ben Türkiye’de futbolun duygularla oynandığını düşünüyorum. 26 haftada illaki inişler çıkışlar yakalandı. Zaten takımın değeri ortada. Yapılan sürpriz şekilde çıkışlar var, ona ben de dahilim. Kapasitemizin üstünde ve kapasitemize yakın oynuyoruz. Bu duygu ve coşkudan geliyor, aile olmaktan ve birlikten geliyor. Bence biz bu işi çok iyi başardık. Ondan sonra sonuçlar geldi. Çok iyi durumdayız. Son haftayı saymazsak. Antalyaspor maçını kaza olarak görüyoruz. Ligdeki en şanssız maçtı" ifadelerini kullandı.



"Iniesta, Mesut Özil ve Pirlo’yu örnek alıyorum"

Futbolda örnek aldığı isimlerden bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Futbol izlemeyi seven bir insanım. Örnek aldığı isim olarak, Andres Iniesta, Mesut Özil, Andrea Pirlo, gibi futbolculardan umarım bir şeyler kaparım. Felsefe olarak da hayallerimi yüksek tutup çok çalışıp hayallerime kavuşmayı istiyorum. Liglerde en beğendiğim defans oyuncuları; Caner Osmanpaşa, Vida ve Marcao. Ligimizde çok iyi oyuncular var. Takımda en iyi anlaştığım isim Emre Kılınç. Kardeş gibiyiz. Çok sevdiğim düzgün bir insan" şeklinde konuştu

