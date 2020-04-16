Mert Hakan Yandaş: "Futbol oynamayı çok özledim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mert Hakan Yandaş: "Futbol oynamayı çok özledim"

İHA

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, "İşimizi yapmayı özledim, futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak istiyorum. Hoca ile ayak tenisi oynayarak geçirmeye çalışıyorum. Gerçekten bizim için çok zor" dedi.

Mert Hakan Yandaş: "Futbol oynamayı çok özledim"

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, "İşimizi yapmayı özledim, futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak istiyorum. Hoca ile ayak tenisi oynayarak geçirmeye çalışıyorum. Gerçekten bizim için çok zor" dedi.
Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’da forma giyen genç oyuncu Mert Hakan Yandaş, kulübün resmi sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu oldu. Merak edilen soruları yanıtlayan Yandaş, ligin akıbeti ile ilgili de konuştu. Yaklaşık 35 dakika süren canlı yayını 700’e yakın taraftar takip ederek Mert Hakan’a sevgi mesajları yağdırdılar. Lige ara verilmesinin futbolcuları etkilediğini söyleyen Yandaş, "Gerçekten çok zor bir süreç bizim için. Çünkü bizim sürekli hareketli bir hayatımız var. Gerçekten bu sürece alışmak bizim için çok zor oluyor ama inşallah bu süreci çok çabuk atlatıp eski hayatımıza dönmek istiyoruz. Hayatımızda hırs eksik olduğu zaman kendimi yarım hissediyorum. Bugünler zor geçiyor benim içinde, alıştık mı? Sıkıldık mı? O aradayız. Ne olacak bilmiyorum, inşallah biran önce atlatırız" şeklinde konuştu.

"İşimizi yapmayı özledim"
Futbol oynamayı özlediğini söyleyen kırmızıbeyazlı futbolcu, "İşimizi yapmayı özledim, futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak istiyorum. Hoca ile ayak tenisi oynayarak geçirmeye çalışıyorum. Gerçekten bizim için çok zor. Ben 9 yaşında futbola başladım kulüp olarak. O süreçten beri topun peşinde koşuyoruz. Bu oyunla hayata tutundum, bu oyunla var oldum. Kendimi şu an çok kötü ve boşlukta hissediyorum. İnşallah bir an önce hayatıma kavuşurum" ifadelerini kullandı.

"Bu süreye iyi adapte olan şanslı çıkacak”
Liglerin akıbetinin henüz netleşmediğini vurgulayan Yandaş, şu ifadelere yer verdi:
"Bence kötü bir süreç araya girdi. Tüm Avrupa’daki mutluluk, istek, hırs, sonuç neyse elimizden alındı. Keşke böyle bir şeye şahit olmasaydık Dünya ve Türkiye olarak ama liglerin elbet başlayacağını konuşuyor herkes. Ligler galiba yüzde 8090 seyircisiz oynanacak. Son hafta seyircisiz oynadık. Çok kötü bir maçtı. Taraftarlar iyi ki varlar, bunu anladık o süreçte. Bence döndüğümüzde bu sezonun bitirilmesi kafa yapısında olacak herkes. Çünkü gerçekten biz de, yöneticiler de dünya futbol alemi de bu sene bu işin bitmesini planlıyor. İyi ya da kötü bir an önce bitmesini düşünüyoruz. Bu süreye iyi adapte olan şanslı çıkacak."

"Rıza Hoca iyi ki geldi"
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takımın başına gelmesiyle çıkış yakaladığını ifade eden Mert Hakan, "Benim için geçen sene kötü bir sezondu. Bu senenin böyle geçmesi benim için inanılmaz bir mutluluk. Bu sezon başına gelmeden önce çok iyi çalıştım. Tatil yapmadım zaten. Bunu hak etmediğimi geçen seneden biliyordum. Kendimi adapte edip bu senenin benim için olmazsa olmaz olacağını biliyordum. Çünkü Süper Lig açısından kendimi kanıtlamam için son sezondu. Sakatlıklar olsun, yaşadığım şeyler olsun yaşadığım şanssızlıklardan dolayı nasıl bir futbolcu olduğumu kimseye gösterememiştim. Ben başarabileceğime inanıyordum. Hiçbir zaman kendime olan inancımı kaybetmedim. Sezon başı iyi ki Rıza hoca ile anlaşılmış ve benim de ayrılma sürecim vardı iyi ki ayrılmamışım. Ben tamamen duygularımla oynuyorum. Duygumu kaybettiğim zaman ben diye bir şey olmayacağını biliyorum. Saha içindeki eksiklerimi de gidermeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi bir Mert Hakan görürüz" değerlendirmesini yaptı.

"Çok iyi durumdayız"
Ligde oynanan 26 haftayı değerlendiren Yandaş, "Ben Türkiye’de futbolun duygularla oynandığını düşünüyorum. 26 haftada illaki inişler çıkışlar yakalandı. Zaten takımın değeri ortada. Yapılan sürpriz şekilde çıkışlar var, ona ben de dahilim. Kapasitemizin üstünde ve kapasitemize yakın oynuyoruz. Bu duygu ve coşkudan geliyor, aile olmaktan ve birlikten geliyor. Bence biz bu işi çok iyi başardık. Ondan sonra sonuçlar geldi. Çok iyi durumdayız. Son haftayı saymazsak. Antalyaspor maçını kaza olarak görüyoruz. Ligdeki en şanssız maçtı" ifadelerini kullandı.

"Iniesta, Mesut Özil ve Pirlo’yu örnek alıyorum"
Futbolda örnek aldığı isimlerden bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Futbol izlemeyi seven bir insanım. Örnek aldığı isim olarak, Andres Iniesta, Mesut Özil, Andrea Pirlo, gibi futbolculardan umarım bir şeyler kaparım. Felsefe olarak da hayallerimi yüksek tutup çok çalışıp hayallerime kavuşmayı istiyorum. Liglerde en beğendiğim defans oyuncuları; Caner Osmanpaşa, Vida ve Marcao. Ligimizde çok iyi oyuncular var. Takımda en iyi anlaştığım isim Emre Kılınç. Kardeş gibiyiz. Çok sevdiğim düzgün bir insan" şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivassporlu Mert Hakan: Kendimi boşlukta hissediyorum
YEREL HABERLER Sivassporlu Mert Hakan: Kendimi boşlukta hissediyorum
Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak
YEREL HABERLER Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak
İneğini satarak, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Sivas’ın Altınyayla ilçesi Doğupınar köyünde yaşayan bir çiftçi, 3 Bin TL değerindeki ineğini satarak elde ettiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER İneğini satarak, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. ...
Sivas İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı Sivas İl Genel Meclisi alınması gereken önemli kararlar için olağanüstü toplantı gerçekleştirdi, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen oturumda seçim heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Sivas İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı Sivas İl ...
Kamu görevlileri için siper maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Kamu görevlileri için siper maske üretiyorlar
Sivas'ta, yapımı tamamlanan Millet Bahçesi çevresinde yol düzenlemesi
YEREL HABERLER Sivas'ta, yapımı tamamlanan Millet Bahçesi çevresinde ...
Hemşireler, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesini istedi Türk Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, salgın sürecinde canları pahasına hizmet veren hemşirelerin taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Hemşireler, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin ...
Kumaşı sanata çeviren eller şimdi maske üretiyor Sivas Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs salgını görülmeden önce kumaşları sanata çevirirken şimdi ise maske üretimi gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Kumaşı sanata çeviren eller şimdi maske ...
Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün ...
Evde sıkılınca muhabbet kuşu istedi
YEREL HABERLER Evde sıkılınca muhabbet kuşu istedi
Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını ...
(Görüntülü) İki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Görüntülü) İki otomobilin çarpıştığı kazada polis ...
Korona virüs tuz satışlarını vurdu Sivas’ta doğal kaynak tuzu üretimi yapan Fikri Çiçek, korona virüsün ardından nakliyede yaşanan sıkıntılar nedeniyle satışların durduğunu söyledi
YEREL HABERLER Korona virüs tuz satışlarını vurdu Sivas’ta doğal ...
Evinde kalanlara online fotoğraf eğitimi
YEREL HABERLER Evinde kalanlara online fotoğraf eğitimi
Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi / Ek fotoğraf
Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi
Aaron Appindangoye: "Futbolu çok özlüyorum"
YEREL HABERLER Aaron Appindangoye: "Futbolu çok özlüyorum"
Kısmen kapatılan termik santralin açılması için başvuru
YEREL HABERLER Kısmen kapatılan termik santralin açılması için ...
(Görüntülü) Sivas Valisi Ayhan: 67 hastamız taburcu oldu, 2 vefatımız var
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas Valisi Ayhan: 67 hastamız taburcu ...
Sivas'ta muhtarlara maske ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta muhtarlara maske ve dezenfektan dağıtıldı
Yaban hayatı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Yaban hayatı böyle görüntülendi
Vali Ayhan: "66 hastamız taburcu edildi" Sivas Valisi Salih Ayhan, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısı korona virüs nedeniyle 66 hastanın sağlığına kavuşarak taburcu edildiği söyledi
YEREL HABERLER Vali Ayhan: "66 hastamız taburcu edildi" Sivas Valisi ...
(Görüntülü) Acil serviste nişanlanan doktor çift, resmi nikah kıydırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Acil serviste nişanlanan doktor çift, ...
Acil serviste nişanlanan doktor çiftin nikahı kıyıldı
YEREL HABERLER Acil serviste nişanlanan doktor çiftin nikahı kıyıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X