Koronavirüsü yenen hemşire, görevine alkışlarla döndü

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yakalandığı koronavirüs (Covid-19) hastalığını yenen acil servis hemşiresi Mustafa Aydoğdu (31), meslektaşlarının alkışları arasında görevine döndü. <br>Medicana Sivas Hastanesi'nin acil servisinde hemşire olarak çalışan evli 1 çocuk babası Mustafa Aydoğdu, 23 Mart'ta işten eve döndükten sonra nefes darlığı ve terleme sorunu yaşadı. Bir gün sonra hastaneye giden Aydoğdu'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 gün hastanede tedavi gören Aydoğdu'nun, son yapılan 2 testi negatif çıktı. Aydoğdu, evde 14 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek hastanedeki görevine geri döndü. Mustafa Aydoğdu, hastane acil servis girişinde mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.<br>'POZİTİF ÇIKTIĞINDA HİÇ ÜZÜLMEDİM'<br>Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında moralini her zaman yüksek tuttuğunu söyleyen Aydoğdu, "Görevimizin başındayken hafif bir halsizlik ile başladı ve bir gün sonra terleme ve nefes darlığı görüldü. Hemen testler alındı ve koronavirüs pozitif çıktı. Buna üzülmedim. Moralimi de yüksek tuttum. 6 günlük bir tedavi sürecim oldu. Gayet başarılıydı. Tedavi sürecinde kendimi gayet iyi hissettim. Moralim, motivasyonum iyiydi. Hekimlerimiz hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Psikolojik olarak gayet güçlüydüm. Sonuç pozitif geldiğinde hiç üzülmedim. Tam tersi her zaman biran önce iyileşip görevimin başına dönmeyi düşündüm. Çok şükür öyle de oldu" dedi. <br>Vatandaşların mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmaması gerektiğini söyleyen Aydoğdu, "Bu virüs umarım daha fazla dağılmadan ülkemizden defolup gider. Vatandaşlar ne kadar çok evden çıkmazsa, bizler de o kadar canla başla çalışıp, bir an önce bu işi çözeceğiz diye düşünüyorum. Evden çıkılmaması çok çok önemli" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-04-16 11:09:14<br>

