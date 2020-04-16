Evde antrenman yapan sporculardan 'evde kal' çağrısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, evlerinde antrenman yaparak formlarını korurken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrısı yaptı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada antrenmanlarını evlerinde sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlikspor'un çeşitli branşlarında yer alan sporcuları, kuvvet ve dayanıklılık hareketlerini içeren egzersizler yaparak performansını korumaya çalışıyor. Antrenman görüntülerini kaydeden sporcular 'evde kal' çağrısı yaparak, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları uyarısı da yaptı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-16 13:39:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.