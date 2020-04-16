Görme engelli çiftin kızları Zeynep'ten kampanyaya bağış

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta görme engelli çiftin kızları Zeynep Ravza Devecioğlu (6), kumbarasındaki parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.<br>Görme engelli tarih öğretmeni Selman ve Hülya Devecioğlu'nun tek çocukları Zeynep Ravza Devecioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istedi. Zeynep Ravza oyuncak almak için kumbarasındaki biriktirdiği 300 lirayı kampanyaya bağışladı. Kampanyaya bu şekilde destek olmak istediğini söyleyen Zeynep Ravza, "Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de katılıyorum. Oyuncak alamayan arkadaşlarım için ben de kumbaramdaki paraları veriyorum" diye konuştu.<br>Sivas Valisi Salih Ayhan da, Zeynep Ravza'yı örnek davranışından dolayı tebrik ederek, "İnşallah o kumbaralardaki paralar ileride bilgi, birikim ve karakterinin en güzel yansıması olacak. Çok düşüncelisin" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-16 18:02:01<br>

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