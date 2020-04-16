Bir köy karantina altına alındı

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Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı.

Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında Doğaşar İlçesi Hıfzıssıha kurulu tarafından Sarısuat köyünün karantina altına alınması kararlaştırıldı. İkinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışlar engellenecek.

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