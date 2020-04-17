Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 1 yaralı

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<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 09.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi Kavşağı´nda meydana geldi. Mustafa Ünal yönetimindeki 58 BM 142 plakalı otomobil ile Mahmut Akay idaresindeki tütün mamulleri yüklü 58 BM 163 plakalı panelvan tipi minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarak devrildi. Kazada, minibüste sıkışan Akay, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Akay, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-04-17 10:19:24<br>

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