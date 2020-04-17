Sivas’ta yaşayan her 4 kişiden 1’i çocuk 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 638 bin 956 kişinin yaşadığı Sivas’ta her 4 kişiden 1’inin çocuk nüfustan oluştuğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin “İstatistiklerle Çocuk” çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 638 bin 956 kişinin yaşadığı Sivas’ta nüfusun 159 bin 882’si çocuklardan oluştu. Kentte çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Her 4 kişiden 1’inin çocuk nüfustan oluştuğu Sivas’taki çocuk nüfusun 42 bin 17’sini 04 yaş grubu, 43 bin 465’ini 59 yaş grubu, 46 bin 361’ini 1014 yaş grubu, 28 bin 39’unu da 1517 yaş grubu oluşturdu.

83 milyon 154 bin 997 kişiden oluşan ülke nüfusunun ise 22 milyon 876 bin 798 kişisi çocuk nüfus olarak tespit edildi. Türkiye´de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı da yüzde 27,5 olarak tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.