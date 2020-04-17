Belediye logosuna maske taktı Sivas Belediyesi korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarındaki belediye logosuna maske taktı

Sivas Belediyesi korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarındaki belediye logosuna maske taktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hayatı tehdit etmeye devam ediyor. Pandemi haline gelen ve dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüse dikkat çekmek isteyen Sivas Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarındaki logolarına maske taktı. Maskenin önemine vurgu yapmak için yapılan bu güncelleme takipçiler tarafından oldukça dikkat çekti.

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