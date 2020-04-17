Sivas Belediyesi'nden maske dağıtımı

<br>SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi, zabıtalar aracılığı ile esnaf ve vatandaşlara yönelik maske dağıtım çalışmalarını sürdürürken, koronavirüs önlemleri kapsamında muhtelif yerlerdeki dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız devam ediyor.<br>Sivas Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıyor. Koronavirüs salgınının önlenmesi adına bir dizi tedbirler alan Sivas Belediyesi, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için harekete geçti. İlk olarak toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına başlayan belediye ekipleri, hazırladıkları 5'li paketler halindeki maskeleri, başta esnaf olmak üzere vatandaşlara dağıtıyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla Atatürk Caddesi'nde başlatılan dağıtım işlemi, şehrin farklı noktalarında da devam ederken, muhtelif yerlerdeki dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-04-17 13:38:13<br>

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