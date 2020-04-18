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Sivas’ta 124 kız, çocuk yaşta evlendi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sivas’ta 2019 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuğu sayısını 124 olarak açıkladı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illere göre 1617 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ve oranını açıkladı.

Sivas’ta 124 kız, çocuk yaşta evlendi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sivas’ta 2019 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuğu sayısını 124 olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illere göre 1617 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ve oranını açıkladı.
TÜİK verilerine göre 2019 yılı içerisinde Sivas’ta çocuk yaşta evlenen kız çocuğu sayısı 124 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl içerisinde toplam evlenme sayısının 4 bin 28 olduğu Sivas’ta kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı ise yüzde 3,1 oldu.
2019 yılında toplam evlenme sayısının 541 bin 424 olduğu Türkiye’de çocuk yaşta evlenen kız çocuk sayısı 17 bin 47 olarak tespit edildi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının ülke ortalaması yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.
Çocuk yaşta evlenen kız sayısının en çok olduğu il bin 245 ile Gaziantep oldu. Bu şehri bin 50 ile İstanbul, bin ile de Şanlıurfa izledi. Çocuk yaşta evlenen kız sayısının en az olduğu şehir ise 1 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 3 ile Bayburt, 8 ile de Gümüşhane takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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