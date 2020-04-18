Sivas’ta 3 ayda 66 şirket kuruldu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sivas’ta 2020’nin ilk çeyreğinde 66 şirketin kurulduğunu açıkladı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), ülkede 2020 yılının ilk çeyreğinde kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.

TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2019’un OcakMart ayları arasında 65 şirket, 2 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta bu yılın aynı döneminde 66 şirket, 3 kooperatif ve 27 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2020’nin ilk çeyreğinde 20 şirketin tasfiye edildiği kentte 20 şirket ile 32 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi.

Sivas’ta 2020’nin ilk 3 ayında kurulan 66 şirketin sermayesinin 9 milyon 70 bin lira olduğu belirtildi. OcakMart döneminde Sivas’ta kurulan yabancı sermayeli şirketin sayısı 2, sermayesi ise 1 milyon 220 bin lira olarak açıklandı.

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