Sivas’ta 1 köy karantinaya alındı

Sivas’ın Zara ilçesinde 1 köy karantinaya alınırken 1 mahalle ve 4 mezrada daha önceden alınan karantina kararı uzatıldı.

Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında Zara ilçesine bağlı Nasır Köyü 14 gün süre ile karantinaya alındı. Daha önceden karantinaya alınan Korkut köyüne bağlı Merkez Mahallesi ve Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan Mezraları için alınan karantina kararı da 25 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Karar Zara Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

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