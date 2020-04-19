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Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı Sivas’ta aracına çakar takan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 6 bin 726 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi

İHA

Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı Sivas’ta aracına çakar takan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 6 bin 726 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi

Sivas’ta aracına çakar takan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 6 Bin 726 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgilere göre, Yunusemre Mahallesi Menderes caddesi üzerinde Polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında Y.K. idaresindeki 58 AC 084 plakalı otomobilde çakar takılı olduğu ve sürücüsünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri, sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan ve çakar takmaktan işlem başlattı. Alkollü sürücünün aracı otoparka çekilerek trafikten men edilirken sürücüye 6 bin 726 TL para cezası uygulandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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