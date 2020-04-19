Sivaslı ozanlar online konserlerle, vatandaşları evde tutmaya çalışıyor Sivas’ta aşıklar, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden saz çalıp, türkü söylüyor

Sivas’ta aşıklar, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden saz çalıp, türkü söylüyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19), başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada günlük hayatı durdurdu. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda uyarılar yapılmış ve 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar, Şairler ve Halk Oyunları Derneği üyeleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak saz çalıp, türkü söylüyor. Telefon karşısında saz çalıp, türkü söyleyen aşıklar, bir nebze de olsa evlerinde kalan vatandaşların can sıkıntısını gidermeye çalışıyor. Türkiye’nin dört bir yanından takipçilerini evde tutmak isteyen aşıklar, takipçilerini mutlu etmek için istek parça da çalmayı ihmal etmiyor.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden insanların kendilerini takip ettiğini belirten dernek üyelerinden Sezai Çubukçu, “Vatandaşlarımız sokağa çıkamıyorlar. Bazı sosyal faaliyetlerini yerine getiremiyorlar. Eminim çok da sıkılıyorlar evde ama biz sanatçılar da vatandaşlarımızın, dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin canının sıkıntısını bir nebze giderebilmek için böyle evimizde çalıp söylemeye çalışıyoruz. Canlı yayın yaptığımız zaman bizleri izleyen dinleyen dostlarımız istek parçalar istiyorlar. Dönüşler iyi oluyor isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz ki hepsine cevap veremeyebiliyoruz ama başka bir canlı yayında da onları tek tek not alıyoruz ve istek eserlerden devam ediyoruz" dedi.



"Sazımızla sözümüzle halkı eve bağlamaya çalışıyoruz"

Kendisinin de koronadan dolayı evden çıkamadığını ve vatandaşları evlerinden çıkmamaları için evde tutmamaya çalıştıklarını belirten halk ozanı Mustafa Efsani, “Evden dışarı çıkamıyoruz, çıkamadığımız için de evde sazımızla sözümüzle halkı eve bağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuşarak, vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.

Korona yüzünden evinden çıkamadığını ve sosyal medyadan aşıkları takip ederek zaman geçirdiğini belirten Osman Topaloğlu ise, “Korona denen illetin yüzünden evden çıkamıyoruz, perişan olduk. İnşallah en kısa zamanda Rabbimin izniyle bu dertten kurtuluruz. Ben de evde böyle bazen izliyorum arkadaşları. Cep telefonundan dinliyorum müziği seviyorum zaten. Güzel oluyor başka türlü vakit geçiremiyoruz zaten" şeklinde konuştu.

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