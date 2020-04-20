Yiyecek arayan ayı ailesi böyle görüntülendi Sivas’ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi

Sivas’ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek aramak için köy yakınlarına kadar inen anne ayı ve 2 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Hayvan sever vatandaşlar tarafından görüntülenen ayı ailesi, bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu. Bilinçsiz avcılar dolayısı ile ailenin görüldüğü yer ise gizli tutuluyor.

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