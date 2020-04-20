Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu Sivas’ta kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

'Ablam ve ben'

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Sivas’ta kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi 21. Sokak bulunan bir apartmanın 2.katında meydana geldi. 49 yaşındaki Muharrem G. İsimli şahıstan bir süredir alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin nezaretinde itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve girildi. Polis ve sağlık ekipleri evde Muharrem G’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Muharrem G’nin evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şahsın ölüm nedenin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

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