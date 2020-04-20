Sivas'ta polis ekipleri, maske dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas'ta polis ekipleri, maske dağıttı

DHA

Sivas'ta polis ekipleri, maske dağıttı

<br>Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı ve uyarılarda bulundu.<br>Sivas'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Karar üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Bulvarı'nda maskesiz gezen vatandaşları uyardı. Yanında bulundurmayanlara ise maske dağıttı. Polisler, vatandaşlara kararın ihlal edilmesi halinde Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 TL cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. Sivas Valiliği girişinde de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ<br>2020-04-20 17:03:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu Sivas’ta kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu Sivas’ta ...
(Görüntülü) Sivas'ta iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira yardım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta iş yerleri kapanan esnafa ...
Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek
Belediyeden iş yerini kapatan esnafa aylık bin TL destek Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 3 ay boyunca aylık bin lira nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı
YEREL HABERLER Belediyeden iş yerini kapatan esnafa aylık bin TL ...
Sivas'ta iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira yardım
YEREL HABERLER Sivas'ta iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira ...
Maske seferberliğine üniversitede destek verdi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, dezenfektan üretiminin ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Maske seferberliğine üniversitede destek verdi Sivas ...
Salgınla birlikte ekmek tandırları yeniden değer buldu
YEREL HABERLER Salgınla birlikte ekmek tandırları yeniden değer ...
Şehit ailesinden maaşını çeken görevlilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua Sivas’ta görevliler, evden çıkamayan 65 yaş üstü şehit ailesinin maaşını çekerek teslim etti, şehit babası maaşını çeken görevlilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua etti
YEREL HABERLER Şehit ailesinden maaşını çeken görevlilere ve ...
Başkan Bilgin video konferans yöntemiyle muhtarla toplantı yaptı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin video konferans yöntemini kullanarak mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Bilgin video konferans yöntemiyle muhtarla ...
Yiyecek arayan ayı ailesi böyle görüntülendi Sivas’ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Yiyecek arayan ayı ailesi böyle görüntülendi Sivas’ın ...
(Görüntülü) Sivas'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta açık alanlarda maske takma ...
Sivas'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu ...
Sivas’ta açık alanlarda da maske zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Sivas’ta açık alanlarda da maske zorunluluğu ...
Vefa Destek ekipleri, evinden çıkamayan çiftin odunlarını kırdı
YEREL HABERLER Vefa Destek ekipleri, evinden çıkamayan çiftin ...
Yaşlı çiftin odunlarını görevliler kırdı Sivas’ta yalnız yaşayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kırdı
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin odunlarını görevliler kırdı Sivas’ta ...
Sivaslı ozanlar online konserlerle, vatandaşları evde tutmaya çalışıyor Sivas’ta aşıklar, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden saz çalıp, türkü söylüyor
YEREL HABERLER Sivaslı ozanlar online konserlerle, vatandaşları evde ...
Sivas’ta 4 köyde hazine arazileri tarıma açıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta 4 köyde hazine arazileri tarıma açıldı
Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı Sivas’ta aracına çakar takan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 6 bin 726 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya ...
Altı köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Altı köyde karantina kaldırıldı
Sivas’ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta 1 köy karantinaya alındı
Sivas’ta 3 ayda 66 şirket kuruldu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sivas’ta 2020’nin ilk çeyreğinde 66 şirketin kurulduğunu açıkladı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 3 ayda 66 şirket kuruldu Türkiye Odalar ve ...
(Görüntülü) Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe ...
Denetime gittiler, kimseyi bulamadılar Sivas’ta korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mesire alanları da yapılan denetimlerde kimselerin olmaması sevindirdi
YEREL HABERLER Denetime gittiler, kimseyi bulamadılar Sivas’ta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X