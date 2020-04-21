Şehit ailesi için özel izin Sivas’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit ailesi, valilikten aldıkları özel izinle şehit oğullarının mezarını ziyaret etti

Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit ailesi, valilikten aldıkları özel izinle şehit oğullarının mezarını ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 62 yaşındaki şehit annesi Neşe Pürlü ile 67 yaşındaki şehit babası Fevzi Pürlü, 2011 yılında Ankara’da helikopter kazasında şehit olan oğulları Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü’nün mezarını ziyaret etmek istedi. Özlem duydukları oğullarının Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde bulunan mezarına gitmek isteyen şehit ailesi Sivas Valiliğinden izin talep etti. İzin verilen şehit ailesi Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından otomobille evlerinden alınarak Garnizon Şehitliğini götürüldü.Burada çocuklarının mezarını ziyaret eden anne ve baba dua ederek elleriyle oğullarının mezar taşını temizledi. Duygulandıkları görülen şehit anne ve babası bu imkanı tanıyan yetkililere teşekkür etti.



“Nefesimin yarısı orada yarısı dışarıda”

İki aydır oğlunun mezarını ziyaret edemediğini söyleyen Anne Neşe Pürlü, “2 aydır gelemiyordum. Bugün izin almak için aradık. Sağ olsun Vali beyimiz, Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Harun bey onlar yardımcı oldular. Biz getirdiler. Oğlumuzu ziyaret ettik. Biraz rahatladık. Kimse dışarı çıkmasın biz dışarı çıkmıyoruz. Şehit ailesi olarak içerideyiz. Ne hissedeyim ki. Şehit annesi olarak gurur duyuyorum ama acısı büyük hiç dinmiyor. Nefesimin yarısı orada yarısı dışarıda. İnsan nefes alıyor ya o nefesi alamıyorsun. Yarısı içeride yarısı dışarıda” dedi.



“Acısı unutulacak bir şey değil”

Baba Fevzi Pürlü ise acısının unutulacak bir şey olmadığını ifade ederek, “Gelip ancak ziyaret edebiliyoruz. 65 yaş üstü olduğumuzun için dışarı çıkamıyoruz. Sağ olsun yetkili arkadaşlara telefonla ulaştık onlarda bizi getirdiler. Ziyaretimizi yaptık. Yoğun bir his. Kolay bir şey değil. Acısı unutulacak bir şey değil. Rabbimin verdiği her şeye sabır ederek şükrediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.