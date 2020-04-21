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Sivas’ta 45 koruyucu aile bulunuyor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre Sivas’ta 45 koruyucu aile tarafından 50 çocuğa bakılıyor

İHA

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişiler olarak adlandırılan koruyucu aile konusunda 2019 yılına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Sivas’ta 45 koruyucu aile bulunuyor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre Sivas’ta 45 koruyucu aile tarafından 50 çocuğa bakılıyor

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişiler olarak adlandırılan koruyucu aile konusunda 2019 yılına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
TÜİK; Sivas’ta 45 koruyucu aile tarafından 50 çocuğa bakıldığını açıkladı. Türkiye’de koruyucu aile sayısı bakımından 37’inci sırada yer alan Sivas, koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı bakımından ise 38’inci sırada yer aldı.
Türkiye’de koruyucu aile sayısının en fazla olduğu 10 il İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Bursa, Adana, Hatay ve Gaziantep olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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