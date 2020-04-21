Sivas'ta öğretmenlerden türkülü 'evde kal' klibi

'Ablam ve ben'

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüse karşı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak "Hayat eve sığar, evde kal sultan şehir" ismini verdikleri klip hazırladı. <br>Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, evlerinde çekilen görüntülerle klip hazırladı. Girişinde "Hayat eve sığar, evde kal sultan şehir" uyarısı bulunan, Sivas yöresine ait "Hacel Obası" adlı türkünün seslendirildiği klipte öğretmenler çeşitli müzik aletlerini çalarak söyledi. Öğretmenler Mustafa Dağdeviren, Umut Yaymak, Emre Erdiş, Sinem Caner, Pınar Dağdeviren, Oğuzhan Alpen, Sevgi Uluocak, Bilal Alkan ve Kenan Gül tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-04-21 11:26:17<br>

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